Doğum izni gelecek yıl Meclis'te

Merve Safa Akıntürk
04:0015/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Fotoğraf: Arşiv
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin, "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz" dedi. Göktaş, bakanlığa 3 bin yeni personel alınacağını söyledi.


İZİN SÜRESİ 24 HAFTAYA ÇIKARTILACAK

Göktaş, Bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Teklifinin görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine ise Göktaş, "Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz" diye konuştu. Yasal düzenlemeyle ilgili takvimin sorulması üzerine Göktaş, yeni yılın başında Meclis'e gelmesini ümit ettiklerini dile getirdi.


#doğum izni
#Meclis
#teklif
