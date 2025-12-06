Yeni Şafak
Dolmuş şoförü aracında silahlı saldırıya uğradı

18:476/12/2025, Cumartesi
IHA
36 yaşındaki dolmuş minibüs şoförü Murat A. yaralandı
36 yaşındaki dolmuş minibüs şoförü Murat A. yaralandı

Samsun'da dolmuş şoförü Murat A. seyir halindeyken bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Şoför tedavi için hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Erkan A. yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun’da dolmuş minibüs içinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü hastanelik oldu.


Olay, Canik ilçesi Dereler Mezarlığı’nın alt kısmında meydana geldi. Dolmuş minibüs şoförü Murat A. (36), seyir halindeyken kimliği sonradan belirlenen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sol koluna isabet eden kurşun giriş çıkış yaparken, yaralı sürücü kendi aracıyla özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı.


Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Erkan A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıda 3 kurşun isabet eden minibüste incelemede bulundu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



