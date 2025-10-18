Yeni Şafak
DSİ Konya'daki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak

10:1218/10/2025, Cumartesi
AA
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Konya'da Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması (KOP) Projesi kapsamında acele kamulaştırma çalışmaları yapacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'da, KOP Projesi kapsamında belirlenen güzergahlara isabet eden bazı taşınmazların DSİ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.



