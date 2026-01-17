Dünya kırılma noktasında Türkiye sistemin merkezinde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dünya siyasetinin jeopolitik rekabetin gri alanlarda yoğunlaştığı bir kırılma noktasından geçtiğini belirterek Türkiye’nin oyun kurucu bir vizyonla Türkiye Yüzyılı perspektifini uluslararası sistemin merkezine yerleştirdiğini kaydetti. Duran, Türkiye'nin uluslararası alanda artan rolünü Anadolu Ajansı (AA) için kaleme aldığı makalede değerlendirdi. Duran, makalesinde özetle şunları kaydetti:

TÜRKİYE BELİRSİZLİĞİ DOĞRU OKUDU

Dünya siyaseti, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzen kaynaklı yapısal krizlerle sarsıldığı, kurumların işlevsizleştiği ve jeopolitik rekabetin gri alanlarda yoğunlaştığı bir kırılma noktasındadır.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu küresel belirsizliği doğru okumuş; sadece savunma pozisyonunda kalmak yerine, oyun kurucu bir vizyonla Türkiye Yüzyılı perspektifini uluslararası sistemin merkezine yerleştirmiştir.

ETKİN ÜLKE KONUMUNDAYIZ

Türkiye'nin dış politikadaki artan rolü, ideolojik bir tercihten ziyade rasyonel bir büyük stratejinin sonucudur. Hem Batı ittifakının sadık bir kanat ülkesi hem de Türk Devletleri Teşkilatı aracılığıyla Orta Asya'da, normalleşme süreçleriyle Orta Doğu'da ve Yeniden Asya açılımıyla Pasifik havzasında etkin bir ülke konumunda bulunuyoruz.

Türkiye, savunma sanayiinde gerçekleştirdiği devrimle, stratejik belirleyici gücünü kağıt üzerindeki bir iddia olmaktan çıkarıp sahada bir gerçeklik haline getirmiştir. İHA ve SİHA teknolojilerinde dünya liderliğine oynamamız, sadece bir ihracat başarısı değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin Karabağ, Libya ve Suriye gibi çatışma bölgelerinde jeopolitik denklemleri değiştirme gücünü ortaya koymuştur.







