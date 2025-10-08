Dur ihtarına uymayana 200 bin lira ceza

Meclis'te bu hafta trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Trafikte yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cezaların caydırıcı olacağını söyledi. Trafikte can kayıpları ile ilgili 2015-2024 arasındaki grafikte, 2015'te 7 bin 530 can kaybı yaşandığını, kayıpların günlük 20,6 olduğunu söyleyen Yerlikaya, 2021'de bu rakamın günlük 14,7, yıllık 5 bin 362 olduğunu belirtti. İstatistiklerin 2023'te 17,9'a yükseldiğine işaret eden Bakan Yerlikaya, “TÜİK verilerine göre, 2030'a geldiğimiz zaman nüfusumuzun 88,1 milyon olması öngörülmesine rağmen trafikte can kayıplarını 3 binin altına, yani günlük 7,5 dolaylarına indirmeyi de hedefliyoruz” dedi.

EN BÜYÜK ÖLÜM NEDENİ HIZ

Yeni getirilen barem sistemiyle yerleşim yeri içi ve dışı ayrımı yapıldı. Özellikle yaralamalı ve can kayıplı kazaların büyük kısmının hız ihlallerinden kaynaklandığı belirtilirken, yerleşim yerleri içindeki ve dışındaki hız sınırı ihlallerine yönelik önemli adımlar atılması hedefleniyor. Yeni kanun teklifiyle hız limitlerine göre bir barem sistemi uygulanacak. Öncekinden farklı olarak, yerleşim yeri içi ve yerleşim yeri dışı hız sınırı ayrımı yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, trafik kazalarındaki can kayıplarının %79'u yerleşim yeri içinde gerçekleşiyor. Bu nedenle, yerleşim yeri içindeki hız limitlerine özel önem verildi. Örneğin, okul ve hastane önlerinde hız sınırı 30 km/saat olarak belirlendi.

5 KEZ İHLALE PSİKİYATRİ RAPORU

Son 6 yılda 30 km/saat hız sınırının olduğu bölgelerde, 15 yaş altı 169 öğrencinin hayatını kaybettiği verisi ışığında yeni sistemde farklı hız limitlerine göre 5-6-9 barem uygulaması yapıldı.

*30 km/saat hız limitli yerlerde, 36 km/saat üzerinde hız yapanlara para cezası uygulanacak.

*76 km/saat hızla yakalanan sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geri alınacak.

*86 km/saat hızda ehliyet 60 gün, 96 km/saat hızda ise 90 gün süreyle ehliyet iptal edilecek.

Bir yıl içinde 5 kez bu tür hız ihlali yapan sürücülerden psikiyatri raporu istenecek.

OTOYOLDA DA UYGULANACAK

Barem sistemi yerleşim yeri dışında da uygulanacak. 90 km/saat hız sınırı olan bölgede, 141 km/saat ve üzeri hız yapanların ehliyeti 30 gün süreyle geri alınacak. Otoyollarda 140 km/saat sınırında 161 km/saat ve üzeri hız yapanların ehliyeti 90 gün süreyle geri alınacak.

60 GÜN TRAFİKTEN MEN

"Dur" ihtarına uymayan sürücülere karşı caydırıcı cezalar uygulanacak. Yerleşim yerlerinde ve ana yollarda drift (araç kaydırma) yapan sürücülere 60 gün ehliyet ve araç trafikten men cezası verilecek. Drift yapan sürücüler, 5 yıl içinde iki kez bu suçu tekrar ederlerse ehliyetleri tamamen iptal edilecek ve ehliyeti teslim etmeleri zorunlu olacak. Eski cezası 2 bin 270 lira olan dur ihtarına uymama cezası, yeni düzenleme ile birlikte 200 bin lira olacak ve 60 gün ehliyet iptali ve trafikten menedilecek.

MAKASA AĞIR CEZA

"Makas atmak" olarak bilinen tehlikeli sollama davranışına karşı sert yaptırımlar uygulanacak. Makas atan sürücülere 60 gün ehliyet ve araçlarına da 60 gün trafikten men cezası verilecek. Otoyollarda ters yönde giden sürücülere yönelik olarak da 60 gün ehliyet ve araç trafikten men cezası uygulanacak.

Ambulansa yol vermeyene caydırıcı yaptırım

Ambulans ve itfaiye araçlarının trafikte seyir halindeyken önlerine engel olan sürücülere karşı daha caydırıcı yaptırımlar uygulanacak. Yol vermeyen sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak ve araçları da 30 gün bağlanacak. Ambulans gibi acil araçlara yol vermemekte direnen sürücüler, 5 yılda iki kez kural ihlali yaparlarsa ehliyetleri iptal edilecek. Ehliyeti iptal edilenler, sürücü belgesini sıfırdan almak zorunda kalacak.

Seyir halinde aloya 5 bin lira

Araç içinde seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere ilk ihlalde 5 bin lira, ikinci ihlalde 10 bin lira ceza uygulanacak. Üçüncü kez ihlal edenlerin ise ehliyeti 30 gün süreyle alınacak. Cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verilecek. Üçüncü kez cep telefonuyla araç kullanırken yakalanma durumunda ise sürücünün ehliyetine 30 gün el konulacak.

6 kez ışık ihlalinde ehliyet iptal

Sürücülerin, 1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün ehliyeti alınacak. Eğer bir sürücü 6 kez ışık ihlali yaparsa ehliyeti iptal edilecek.

Düğün konvoyuna 90 bin lira

Düğün ve benzeri konvoylarda yol kapama cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyete el konulma olacak. Köprü, tünel ve viyadüklerde yapılan yol kapamalara ise 180 bin TL ve 120 gün ehliyete el konulma ve trafikten men uygulanacak.







