Durdona'nın katilleri tutuklandı

Haber Merkezi
Durdona Khokimova'nın katilleri
İstanbul’da çöp konteynerinde başı kesilmiş halde cesedi bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova (36) cinayetine ilişkin gözaltına alınan Dilshod Turdımurotava ile Gofurjon Kamalkhodjaev tutuklandı, E.K ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheli ifadesinde, Khakimova ile yaklaşık 1 yıldır sevgili oldukların söyledi. Şüpheli, maktulün kendisini aldattığını düşündüğünü bu nedenle öldürmeyi planladığını belirtti. Şüpheli, olay günü eve gelen Durdona’nın kapıdan içeri girdiği sırada elindeki ütüyle başına vurduğunu, sonra sırtından 4 kez bıçakladığını anlattı. Şüpheli, Durdona’nın üzerindeki bilezik, kolye ve küpeleri çıkardıklarını daha sonra bu eşyaları sattıklarını söyledi. Şüpheli, “Durdona’yı eve çağırma kastın öldürmek miydi?” sorusuna, “Evet, öldürmekti. Eve gelir gelmez öldüreceğime yönelik plan yapmıştım” cevabını verdi.


#İstanbul
#cinayet
#katil
