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Durdurulan otomobilde ruhsatsız 65 tabanca ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Durdurulan otomobilde ruhsatsız 65 tabanca ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

10:309/07/2025, Çarşamba
DHA
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65 ruhsatsız tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi
65 ruhsatsız tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbarla takibe aldıkları otomobili otoyol girişinde durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, çuvallar içerisine gizlenmiş halde 65 ruhsatsız tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi. Silahlar ile mühimmata el koyan polis, otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.




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