Edirne Belediyesi’ne imar usulsüzlüğü operasyonu

Neslihan Önder
04:0021/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan operasyomda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ’da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlamalarına yönelik operasyonda, Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A, Belediye Meclis Üyesi N.M, Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve U.Ç. ile bir gece kulübünün ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip, görüntü incelemeleri ile MASAK raporlarının değerlendirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporların dosyaya girdiği, şüphelilerin hesap hareketlerinde dikkat çekici para transferlerinin tespit edildiği belirtildi.




