Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

10:288/11/2025, Cumartesi
DHA
Keşan
Keşan

Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü. Yetkililer, trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini düşürdü.

Görüş mesafesi yer yer 30 metre olurken, sis nedeniyle binalar gözden kayboldu.



Yetkililerden uyarı


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda tedbir alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte yetkililer, sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi.


#Edirne
#keşan
#sis
