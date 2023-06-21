Ehliyet çetesinden 20 milyonluk vurgun

Ankara polisi, ehliyet sınavına girenlere kamera ve kulaklık düzeneğiyle kopya çektiren çeteyi çökertti. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekiplerin 1 yıl titiz takibi sonrası, daha önce girdikleri sınavlarda başarısız olan veya okuma yazma bilmeyen kişilerle irtibata geçen şüphelilerin, bu kişilerden sınavda yardımcı olmak için 10 bin ile 20 bin TL arasında para istediği belirlendi.

KAMERALI DÜZENEK

Parayı vermeyi kabul edenlerin yakasına WiFi üzerinden ses ve görüntü aktarımı yapan kameralı düzenek yerleştiren şahıslar, adayın kulak içine yerleştirdikleri mikro kulaklıkla soruların cevaplarını da verdi.

OKUL ÇEVRESİNDE BEKLEDİLER

Örgüt üyelerinin sınavın yapıldığı okul çevresinde araçla beklediği ve cep telefonlarına kurdukları bir programla farklı salonlarda bulunan birden fazla kişiyle görüntülü görüşme yaptığı tespit edildi.

300 KİŞİ EHLİYET ALMIŞ

Ehliyetin yanı sıra sahte diploma, sabıka kaydı ve sağlık raporu da düzenlediği belirlenen 200 şüpheli için 29 ilde operasyon düzenlendi. 5 yılda yaklaşık 300 kişinin çeşitli yöntemlerle ehliyet almasını sağlayan çetenin, bu yolla 20 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında sürücü kursu sahibi ve çalışanları da yer alırken, kopya çekerek ehliyet alan kişilerin ise ehliyetine el konuldu.







