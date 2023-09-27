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Ekrem İmamoğlu ve CHP Sultangazi İlçe Başkanı arasında gergin anlar: Kameralar önünde azarladı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren arasında yaşanan gerginlik kameralara yansıdı. Katıldığı törende yeterli kalabalık olmadığını gerekçe göstererek sinirlenen İmamoğlu, "Hak etmiyorsun sen bir kişiye bile duyurmamışsın bir kişiye bile. Kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" ifadeleri ile Avseren'i fırçaladı. İmamoğlu kulağına basının olduğu uyarısının yapılmasına ise "Hiç önemli değil basın masın" diyerek tepki gösterdi.

Lokman Özdemir
15:18 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu ve CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren.

Ekrem İmamoğlu ve CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren.

Yerel seçimlere az bir süre kala CHP'de başlattığı 'değişim' hareketinden vazgeçen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geriye çekilmişti.

İstanbul'da özellikle toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen İmamoğlu şimdi de Sultangazi'deki kreş temel atma törenindeki tartışma ile gündemde.



Yeni başkanı fırçaladı: Rezillik

Törene katılımın azlığından şikayetçi olan İmamoğlu yeni göreve gelen CHP Sultangazi İlçe Başkanı
Kemal Avseren
'i kameralar önünde fırçaladı.
  • Törendeki konuşmasının ardından fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, Avseren'e,
    "Hak etmiyorsun sen bir kişiye bile duyurmamışsın bir kişiye bile. Alkışlayayım mı seni?
    Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik"
    ifadeleriyle tepki gösterdi.

"Polemiğe gir benimle ne olacak?"

Avseren'in
"Başkanım polemiğe girmeyelim
" cevabına da sinirlenen İmamoğlu
"Polemiğe gir benimle ne olacak?"
diye sordu.
İmamoğlu, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulmasına ise,
"Hiç önemli değil basın masın"
şeklinde cevap verdi.

Öte yandan İmamoğlu'nun tepki gösterdiği Avseren'in, İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'in karşısındaki Cemal Canpolat'a destek verdiği biliniyor.




#Ekrem İmamoğlu
#Sultangazi
#CHP
#Kemal Avseren
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