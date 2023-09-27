Ekrem İmamoğlu ve CHP Sultangazi İlçe Başkanı arasında gergin anlar: Kameralar önünde azarladı

Ekrem İmamoğlu ve CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren.
Yerel seçimlere az bir süre kala CHP'de başlattığı 'değişim' hareketinden vazgeçen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geriye çekilmişti.
İstanbul'da özellikle toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen İmamoğlu şimdi de Sultangazi'deki kreş temel atma törenindeki tartışma ile gündemde.
Yeni başkanı fırçaladı: Rezillik
- Törendeki konuşmasının ardından fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, Avseren'e,"Hak etmiyorsun sen bir kişiye bile duyurmamışsın bir kişiye bile. Alkışlayayım mı seni?Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik"ifadeleriyle tepki gösterdi.
"Polemiğe gir benimle ne olacak?"
Öte yandan İmamoğlu'nun tepki gösterdiği Avseren'in, İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'in karşısındaki Cemal Canpolat'a destek verdiği biliniyor.