Bayram ikramiyesi 5 bin TL oluyor: Ramazan'da Meclis'e geliyor

Uğur Duyan
17:0115/01/2026, Perşembe
Emekli Bayram ikramiyesi düzenlemesinin Ramazan Bayramı öncesinde Meclis’ten geçirilmesi planlanıyor.
Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyesi yüzde 25 artırılarak 5 bin liraya çıkarılacak. Düzenlemenin, Ramazan Bayramı öncesinde Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre; emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere iki kez verilen bayram ikramiyesi yüzde 25 oranında zamlanacak. 2025'te 4 bin liraya çıkarılan ikramiye 5 bin lira olacak. İkramiyenin artırılması için AK Parti Grup Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonuçlandı. İkramiye yüzde 25 zamla 5 bin liraya çıkarılacak.

Ramazan'da Meclis'te

Zammı içeren yasal düzenlemenin şubat ya da mart ayında Meclis gündemine alınması ve Ramazan Bayramı'ndan önce kanunlaştırılması bekleniyor.



#Bayram İkramiyesi
#Ramazan Bayramı
#Kurban Bayramı
