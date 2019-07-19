Gündem Erbildeki saldırının faili HDPli milletvekilinin ağabeyi çıktı
DİYARBAKIR

​Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı

Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı

Irak’ın Erbil kentinde geçtiğimiz gün Türk diplomatın şehit edildiği saldırının failinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Terörist Mazlum Dağ'ın kimlik bilgileri ve fotoğrafı Erbil Emniyeti tarafından duyurulmuştu.

Haber Merkezi IHA
Cinayet zanlısı Mazlum Dağ ve kardeşi HDP Milletvekili Dersim Dağ.
Cinayet zanlısı Mazlum Dağ ve kardeşi HDP Milletvekili Dersim Dağ.

Önceki gün Irak'ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda bir Türk diplomat şehit düşmüştü.

Saldırı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) emniyet teşkilatı, olayın failinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Mazlum Dağ olduğunu duyurdu.

Mazlum Dağ’ın HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Mazlum Dağ’ın kardeşi Dersim Dağ’ın milletvekili olması için terör örgütüne baskı yaptığı, Dersim Dağ’ın bu nedenle milletvekili listesine alındığı kaydedildi.

Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Dağ ailesinin İstanbul'da yaşadığı da öğrenildi.

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