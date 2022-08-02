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ANKARA

Erdoğan 5 Ağustos'ta Soçi'ye gidiyor: Masada İHA ve SİHA’lar da olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 5 Ağustos'ta Soçi'ye günübirlik ziyaretinin gündem maddelerinden biri, İHA ve SİHA’lar olacak. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile tahıl koridoru ve Suriye’deki son gelişmeleri de masaya yatıracak. Erdoğan, geçtiğimiz haftaki MYK toplantısında İHA ve SİHA'lara dünyadan yoğun talep geldiğini belirterek, "Sayın Putin bize BAYKAR'la birlikte çalışma önerisinde bulundu" demişti.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Erdoğan 5 Ağustosta Soçiye gidiyor: Masada İHA ve SİHA’lar da olacak
Erdoğan-Putin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos’ta Soçi’ye günübirlik ziyarette bulunacak. Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Tahıl koridoru, Suriye’deki durumu görüşecek olan iki liderin ana gündem maddelerinden biri de İHA ve SİHA’lar olacak.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı MYK toplantısında İHA ve SİHA’lara dünyadan yoğun talep geldiğini belirterek, “Sayın Putin, bize BAYKAR’la birlikte çalışma önerisinde bulundu” demişti. Görüşmede Putin’in İHA ve SİHA teklifi de masaya yatırılacak.

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