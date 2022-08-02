Erdoğan 5 Ağustos'ta Soçi'ye gidiyor: Masada İHA ve SİHA’lar da olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos’ta Soçi’ye günübirlik ziyarette bulunacak. Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Tahıl koridoru, Suriye’deki durumu görüşecek olan iki liderin ana gündem maddelerinden biri de İHA ve SİHA’lar olacak.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı MYK toplantısında İHA ve SİHA’lara dünyadan yoğun talep geldiğini belirterek, “Sayın Putin, bize BAYKAR’la birlikte çalışma önerisinde bulundu” demişti. Görüşmede Putin’in İHA ve SİHA teklifi de masaya yatırılacak.

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i bekletmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı