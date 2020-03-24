Erdoğan, konferans yoluyla kabine üyeleri ile görüştü

Dünya

BM koronavirüsle mücadele eden ülkelere yönelik yaptırımların hafifletilmesini istedi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden İran, Venezuela ve Küba gibi ülkelere yönelik yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulundu. Bachelet açıklamasında, "İnsan haklarında ilerlemeler de bu sistemleri iyileştirmek için şarttır ancak bankaların yaptırımlara aşırı uyumu da dahil olmak üzere hayati tıbbi malzemelerin ithalatına yönelik engeller savunmasız toplumlara uzun süreli zararlar verecektir" ifadelerini kullandı.