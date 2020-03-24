Gündem Erdoğan, konferans yoluyla kabine üyeleri ile görüştü
ANKARA

Erdoğan, konferans yoluyla kabine üyeleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıdan bir görüntü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıdan bir görüntü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan başkanlığındaki görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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