Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta: Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu Kabristanı'nda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Ayrıntılar geliyor...
#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#Ahlat
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.