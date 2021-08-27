Erdoğan'dan muhalefete 'mülteci merkezi' yalanı cevabı: Bunları böyle görmek istemezdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBC’nin özür dilediği, İngiliz Savunma Bakanı Wallace'nin ise kesin bir dille yalanladığı "Türkiye’de mülteci kampları kurulacak" iddiasını muhalefetin sürdürmesine tepki gösterdi. "Her şeyleri yalan, bir kez olsun özür dilediklerini duydunuz mu?" diyen Erdoğan, "BBC’nin yalan söylemesini normal karşılarım da muhalefeti böyle görmek istemezdik" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. BBC'nin 'Mülteci Merkezi' yalanının ve muhalefetin ısrarla bu iddiaya sahip çıkmasının sorulması üzerine Erdoğan şunları söyledi:
"ÖZÜR DİLEDİKLERİNİ DUYDUNUZ MU?"
Muhalefetin bu tür yalanlarda özür dilediğini duydunuz mu? Her şeyleri yalan. Bakın kalktılar Merkez Bankası hakkında ciddi yalanlar uydurdular. Merkez Bankası'nın döviz rezervi yıl sonu itibarıyla 115 milyar dolarları bulacak. Bunların hayatları yalan.
Bulmuşlar bir kadın, yalan makinası çıkartmışlar sürekli yalan söyletiyorlar. Onunla adeta güç buluyorlar. Ben BBC'nin yalan söylemesini normal karşılarım da bunları böyle görmek istemezdik. Ülkenin ana muhalefetisin, o kadar yangın sel felaketi oldu bu devlet bütün buralarda dünyanın hiçbir yerinde icra edilmemiş operasyonlar icra etti.
AFAD'ın yardım toplamasına bile karşı çıktılar. Bunlar böyle kepaze bir takım. Yolumuza devam ediyoruz. Eğer AFAD'a destek olacak olanlar varsa yardım etmek isteyenler göğüslerine gere gere yardım edebilirler. Hayırseverlerimiz 'Yardım yapmak istiyorum nereye yapayım?' diyor. Ne diyoruz biz 'AFAD diye kuruluşumuz var yardımını yapabilirsin numaraları şudur.' Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Legal bir şey yapılıyor. Bununla her şey kayıtlı.