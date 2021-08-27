Gündem Erdoğandan muhalefete mülteci merkezi yalanı cevabı Bunları böyle görmek istemezdik
POLİTİKA

Erdoğan'dan muhalefete 'mülteci merkezi' yalanı cevabı: Bunları böyle görmek istemezdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBC’nin özür dilediği, İngiliz Savunma Bakanı Wallace'nin ise kesin bir dille yalanladığı "Türkiye’de mülteci kampları kurulacak" iddiasını muhalefetin sürdürmesine tepki gösterdi. "Her şeyleri yalan, bir kez olsun özür dilediklerini duydunuz mu?" diyen Erdoğan, "BBC’nin yalan söylemesini normal karşılarım da muhalefeti böyle görmek istemezdik" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğandan muhalefete mülteci merkezi yalanı cevabı: Bunları böyle görmek istemezdik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. BBC'nin 'Mülteci Merkezi' yalanının ve muhalefetin ısrarla bu iddiaya sahip çıkmasının sorulması üzerine Erdoğan şunları söyledi:

"ÖZÜR DİLEDİKLERİNİ DUYDUNUZ MU?"

Muhalefetin bu tür yalanlarda özür dilediğini duydunuz mu? Her şeyleri yalan. Bakın kalktılar Merkez Bankası hakkında ciddi yalanlar uydurdular. Merkez Bankası'nın döviz rezervi yıl sonu itibarıyla 115 milyar dolarları bulacak. Bunların hayatları yalan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BBC’nin yalan söylemesini normal karşılarım da muhalefeti böyle görmek istemezdik
OYNAT 01:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BBC’nin yalan söylemesini normal karşılarım da muhalefeti böyle görmek istemezdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. BBC'nin, Türkiye'de bir mülteci merkezi kurulacağına dair asılsız haberini sürdüren muhalefete tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muhalefetin bu tür yalan ve iftiralarda geri dönüş yaparak özür dilediğini duydunuz mu. Bunların öyle bir karakteri yok. Her şeyleri yalan. BBC'nin yalan söylemesini normal karşılarım da bu ülkenin ana muhalefeti böyle görmek istemezdik. Sel ve yangın felaketlerinde de aynı şeyi yaptılar. Bir lehte açıklamalarını duydunuz mu. Tam aksine bunlar kepaze bir takım.' dedi.

"BBC'NİN YALAN SÖYLEMESİNİ ANLARIM DA..."

Bulmuşlar bir kadın, yalan makinası çıkartmışlar sürekli yalan söyletiyorlar. Onunla adeta güç buluyorlar. Ben BBC'nin yalan söylemesini normal karşılarım da bunları böyle görmek istemezdik. Ülkenin ana muhalefetisin, o kadar yangın sel felaketi oldu bu devlet bütün buralarda dünyanın hiçbir yerinde icra edilmemiş operasyonlar icra etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir şaklaban da bulmuşlar yalan terörünü sürdürüyorlar
OYNAT 01:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir şaklaban da bulmuşlar yalan terörünü sürdürüyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Göç baskının en yakın olduğu ülke Türkiye. Ama Türkiye'nin içindeki bazı mahfiller var ki, bunlar yalan terörü estiriyorlar.

Şu anda İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarında mevcut Afgan göçmen sayısı 300 bin. Bay Kemal ve onun izinde gidenler 1,5 milyon olarak açıklıyorlar. Bunların hepsi yalan, adamların işi gücü yalan. Bir şaklaban da bulmuşlar, yalan terörünü sürdürüyorlar.' ifadelrini kullandı.

"AFAD'IN YARDIMLARINA BİLE KARŞI ÇIKTILAR"

AFAD'ın yardım toplamasına bile karşı çıktılar. Bunlar böyle kepaze bir takım. Yolumuza devam ediyoruz. Eğer AFAD'a destek olacak olanlar varsa yardım etmek isteyenler göğüslerine gere gere yardım edebilirler. Hayırseverlerimiz 'Yardım yapmak istiyorum nereye yapayım?' diyor. Ne diyoruz biz 'AFAD diye kuruluşumuz var yardımını yapabilirsin numaraları şudur.' Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Legal bir şey yapılıyor. Bununla her şey kayıtlı.

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