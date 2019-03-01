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POLİTİKA

Erdoğan'dan tanzim açıklaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ardahan mitingi

Erdoğan'dan tanzim açıklaması: Fiyatlar düşerse sahadan çekiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'da vatandaşlara hitap etti. "Son 30 yıldır Kürt-Türk denilerek milletimiz kavgaya sürüklendi" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların, sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf değildir" şeklinde konuştu. Tanzim satışları ile fiyatların düştüğüne vurgu yapan Erdoğan, "Eğer fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz. Fiyatlar böyle devam ederse daha farklı adımlar atacağız" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'da vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Böyle de devam edeceğiz. Ardahan milli uyanışın sembol şehridir. Bu sene yüzüncü yılını kutladığımız Ardahan Kongreleri, Sivas ve Erzurum kongrelerine öncü olmuştur.

Bu Ardahan hür yaşamanın, kendi toprağında özgür yaşamanın değerini, istikrar ve güven ortamının değerini çok iyi bilir. Birlik olmadan, dirilik olmadan, barış olmadan huzur olmaz. Kenetlenme olmadan başarı olmaz. Ekonomik kalkınmanın da sosyal kalkınmanın da anahtarı birlik siyasetidir.

"Kardeş kavgasına sürüklüyorlar"

Son 30 yıldır Türk-Kürt denilerek milletimiz kavgaya sürüklendi. Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların, sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf değildir.

En basit ihtiyaçların dahi bulunamadığı dönemde iktidarda CHP vardı. Bu kuyruklar varlık kuyruğu. Tanzim fiyatlarda satışlar bir anda düştü. Daha da düşüyor.

Fiyatlar düşerse sahadan çekiliriz

Benim vatandaşlarım simsarların elinden alındı. Fiyatlar tanzim satışlarda yüzde 50 düştü, daha da düşüyor.

Eğer fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz. Fiyatlar böyle devam ederse daha farklı adımlar atacağız.

Türkiye çok uzun yıllar az gelişmişliğe mahkum olmuştur. Bu belediyeler gelen parayı Kandil'e gönderdiler. Utanmadan ülkemizi bölmeye çalıştılar. Bunlara dersi 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı atıyor muyuz?

Batı'da ne yaptıysak Doğu'ya da onu götürdük

Uzun yıllar sonra 81 ilimizin tamamı layık olduğu hizmetlere bizim dönemimizde kavuştu. Çünkü biz birileri gibi bölge siyaseti yapmadık.

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Biz hiçbir zaman Türkiye haritasını renklere göre bölmedik. Biz CHP gibi sadece sahil kenarlarına hapsolan bir parti olmadık. Biz Batı'ya ne götürdüysek, Doğu'ya da onu götürdük.

Milleti 'makarnacı' diye aşağıladılar

Senelerdir bu milleti makarnacı diye aşağılayanlar kendileri değilmiş gibi, şimdi sosyal devlet ilkesinden bahsediyorlar.

  • Neymiş, şu yaşa kadar gençlere ulaşım bedava. Sen kimin cebinden neyi bedava yapıyorsun? Bunlara inanıyor musunuz? Bunlar kuru sıkı atıyorlar. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun müdürlüğünü yaptığı zaman bu Bay Kemal orayı batırmadı mı? Bu zat bize ders verebilir mi?
  • Şimdi bu zatı biraz daha rahatsız edecek yeni bir projeye başlatıyoruz. Düzenli yardım alan kardeşlerimize, hanedeki kişi sayısı başına aylık 100 kilowatt/saat elektrik vereceğiz.

En kısa sürede Sahara Tüneli'ni de hayata geçireceğiz."

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