Yunan ekibi Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile yapılan maçta rakip takımın teknik ekibi tarafından tehdit edildi. Yunanistan ekibi Panathinaikos, Basketbol THY Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off çeyrek final serisinde önceki akşam Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup etti. OAKA Altion'daki karşılaşmada saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandı.





BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ

Maçtan sonra basın toplantısı yapan Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birinin tehdit dolu sözlerine maruz kaldığını söyledi. Ataman, “Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Kim olduğunu bilmiyorum, akreditasyon kartı yoktu. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız” dedi.

THY Avrupa Ligi’ni de eleştiren Ataman, organizasyonun kendisi hakkında açıklama yayınlayıp provokasyona zemin hazırladığını kaydetti. Ataman, “Gerçekten çok tuhaf. Her zaman korumaya çalıştığım harika bir organizasyon (EuroLeague) bana karşı bir açıklama yapıyor ve lige zarar verdiğimi söylüyor. Yanlış bir şey yaptıysam cezamı verip geçin. Neden bana karşı açıklama yayınlayıp birilerini provoke ediyorsunuz?” diye tepki gösterdi.





KAYITLAR İNCELENİYOR

Konuyla ilgili Yeni Şafak’a konuşan Ataman, şunları anlattı: “Kaybettiğimiz ilk maçtaki hakem hatalarına dikkat çekmek için bazı uyarılarda bulundum. Benim yaptığım tek şey hakemlere dikkat çekmekti. Ancak ikinci maç öncesi Panathinaikos kulüp yöneticileri, hakem hatalarını, İsrail tarafından yönlendirilen bir lobinin varlığına bağlayan bir açıklama yaptılar. İsrail tarafı ise bu açıklamayı Türk ve Müslüman kimliğiyle benim yaptığımı değerlendirdi. Maç sonu heyetin kullandığı ve kesinlikle seyircilerin girmediği koridorda iki kişi ‘İsrail’e gelme Siyonizmi görürsün’ şeklinde bir ifade kullandı. Beni tehdit edince güvenliği çağırdım. Kim olduklarını bulmak için kayıtlar inceleniyor. Bunlar kesinlikle İsrail tarafından akredite edilmiş. Seyircinin giremeyeceği koridorda iki İsrailli bunları söyledi. Türk ve Müslüman olmam nedeniyle kulübün yaptığı açıklamayı bana bağladılar. Hiçbir korkum yok, dünyanın her yerine giderim.”

1-1 eşitliğin olduğu ve 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin üçüncü mücadelesi, 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak.





Erdoğan arayıp destek verdi

Olayların ardından Ergin Ataman’a destek yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail teknik ekibi tarafından tehdit edilen A Milli Basketbol Takımı Antrenörü Ergin Ataman’ı aradı. Erdoğan, galibiyeti kutladıktan sonra, sözlü saldırıya verdiği yanıttan dolayı Ataman’a teşekkür etti. Ataman da Cumhurbaşkanına hassasiyeti, yakınlığı için teşekkür etti.

Ataman’a tehdide AK Parti de kayıtsız kalmadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tehdidi kınadı. Çelik sosyal medya hesabından “A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve spor camiamızın değerli üyesi Sayın Ergin Ataman'a yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil eden Ergin hocamızı her türlü saldırganlığa karşı destekliyoruz” mesajını paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın yanında olduğunu vurguladı. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve ülkemizi temsil eden kıymetli bir spor insanıdır. Başarılarıyla gurur duyduğumuz ve gittiği her yerde ülkesine olan sevgisini dile getirmiş hocamızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan (TBF) yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’a gerçekleştirilen tehdidi kınıyoruz. Ülkemizi yurt dışında temsil eden hocamıza tam destek verdiğimizi belirtiyor, kendisine

başarılar diliyoruz.”



