​Erken seçim isteği örtülü operasyon: Türk milleti bu tuzağa düşmez

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarının dış güçlerin operasyonu olduğunu belirterek seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Bahçeli, özetle şunları söyledi:

Çok değil, 2020 yılının farklı tarihlerinde erken seçime karşı olduklarını, buna gerek duymadıklarını sürekli vurgulayan Kılıçdaroğlu’na ne olmuş, nereye kaybolmuştur? Bir yıl içinde değişen veya değiştiği söylenen nedir? Kılıçdaroğlu’nun erken seçim zorlaması kimlerin talebi, hangi karanlık mahfillerin siparişidir? FETÖ’cülerin altı aylık süre içinde Kılıçdaroğlu’nun iktidarını dillendirmeleri, birden bire mayıs ayının ilk haftasından itibaren hükumet üyelerini hedefine alan iftira kampanyaları erken seçim dayatmasıyla yakından bağlantılıdır.

GÜNDEM AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan erken seçim çağrısına cevap: Yenilen pehlivan güreşe doymaz

BIDEN’IN GAZINA GELİYOR

ABD’nin bazı Körfez ülkeleriyle hain bir senaryo üzerinde kafa yorduğuna dair iddialar havalarda uçuşmaktadır. BAE’den İsrail’e kadar Türkiye’yi köşeye sıkıştırmayı, bölgesel yükselişinin önünü kesmeyi amaçlayan ülkelerin örtülü operasyonları, asimetrik tahrikleri anlaşıldığı kadarıyla şiddet ve yoğunluk kazanmıştır. Kılıçdaroğlu ve diğer yandaşları bu operasyonların siyaset ayağıdır. Biden’ın dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir.

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OYNAT 01:23 Erken seçim tahmini tutmayan Akşener, ikinci tahmini yapamadı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erken seçimle ilgili tahmininin tutmadığını söyleyen Akşener, seçim hazırlığı ile ilgili gazetecilerin sorduğu soruyu cevapsız bırakarak ikinci bir seçim tahmini yapmaktan kaçındı. BiP'te paylaş

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MAFYA RUH İKİZİ

Mafyayı Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı gören Kılıçdaroğlu yine yalan makinesi olmakla kalmıyor, organize suç şebekelerinin nefesi, terör örgütlerinin neşesi, Türkiye düşmanlarının da nesnesi olduğunu görmüyor, göremiyor. Kılıçdaroğlu masal anlatmasın, ruh ikizi haline dönen mafyaya baksın. Sayın Kılıçdaroğlu, fazla heveslenme, fazla celallenme, fazla zorlama, fazla hesap hatası yapma, ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından sakın çıkarma. Cumhur İttifakı’nın ortak iradesi nettir, nitekim Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır.

GÜNDEM AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan erken seçim çağrısına cevap: Yenilen pehlivan güreşe doymaz

PASI ALIP SAHAYA İNDİ

ABD Başkanı olmadan önce Joe Biden’in, 17 Ocak 2020’de, The New York Times Gazetesi’ne verdiği demeçte, Türkiye’deki muhalefeti desteklemeleri gerektiğini ifade etmesi, zillet ittifakına atılmış pastır. Kılıçdaroğlu bu pası almış, Türkiye’nin kalesine gol atmak için sahaya inmiştir.