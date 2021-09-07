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POLİTİKA

Ersin Tatar'dan Akıncı'ya cevap: Kime hizmet ediyorsun sen kimin papağanısın?

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisi için "Ankara'nın papağanı" yorumunda bulunan eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya cevap verdi. "Zihniyete bakın. Sen kimin papağanısın Akıncı? Sen kime çalışırsın, senin hedefin nedir?" diyen Tatar, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirerek sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Ersin Tatardan Akıncıya cevap: Kime hizmet ediyorsun sen kimin papağanısın?
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası bölge halkına geçmiş olsun ziyaretinin ardından Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Konya'ya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

TÜRKİYE İLE VARIZ

Politik olarak sadece iki devletli, iki toplumlu, egemenlik üzerine kurulu bağımsız bir devlet üzerine odaklandıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, "Ben bir kez daha Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Kıbrıs Türkü her zaman Türkiye'nin desteği ile var olmuştur. Bizim atalarımız aynı atalardır" diye konuştu.

VEFA BORCUMUZ VAR

Tatar, eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, nisan ayındaki Cenevre görüşmeleri öncesinde, kendisi için sarf ettiği "Ankara'nın papağanı" sözlerine de karşılık verdi. Tatar, şunları söyledi:

  • Türkiye'ye biz vefa borçluyuz. Tatar, ona göre Ankara'nın papağanıdır. Bakın zihniyete, sen kimin papağanısın Sayın Akıncı? Sen kime çalışırsın, senin hedefin nedir? Boş bir hedef. Benim hedefim; ana vatanın desteğiyle Kıbrıs halkına daha fazla refah mutluluk, güvenli bir gelecek vermek için uğraşıyorum.

İLİŞKİMİZ GÜÇLENECEK

Konuşmasını "Doğu Akdeniz'de onurlu bir siyaset yapıyoruz" diyerek bitiren Tatar, bundan sonra da Türkiye ile ilişkilerini güçlendirerek sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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