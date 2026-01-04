Yeni Şafak
Erzincan-Sivas karayolunda otobüs ile minibüs çarpıştı: Üç kişi yaralandı

Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ Geçidi’nde buzlanan yolda kayan minibüs, karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada minibüsteki 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, Kızıldağ Geçidi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum’dan Didim’e giden 25 FD 325 plakalı yolcu otobüsü ile karşı istikametten gelip buzlu yolda kayan minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


