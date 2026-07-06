Erzurum'da 10 düzensiz göçmen mahallenin desteğiyle yakalandı

Ekipler, bu kapsamda Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki bazı dükkanların çatılarında ve metruk binalarda göçmen olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

"Göçmenlerden birini yakaladım, arkadaşlar da ihbar etmişlerdi. Yaklaşık 15-20 kişilerdi, etrafta çok sayıda boş bina var. Bunlar da ondan faydalanarak burayı mesken etmişler. Birisini de çatıda yakaladık, uzanmıştı. 3-5 tanesi kaçtı ama sağ olsun polislerimiz bazılarını yakaladı. Bugün biraz aksiyonlu geçti. Polislerimiz mücadele ediyor biz de onlara yardımcı olmaya çalıştık, birini yakalayıp teslim ettik."