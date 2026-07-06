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Erzurum'da 10 düzensiz göçmen mahallenin desteğiyle yakalandı

Erzurum'da 10 düzensiz göçmen mahallenin desteğiyle yakalandı

00:336/07/2026, Pazartesi
AA
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Vatandaşların da ekiplere destek vermesiyle yakalanan göçmenler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Vatandaşların da ekiplere destek vermesiyle yakalanan göçmenler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Erzurum'da metruk binalarda ve iş yerlerinin çatılarında gizlenen 10 düzensiz göçmen, mahalle sakinlerinin ihbarı ve desteğiyle polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fenerlerle yaptığı incelemeler sonucu yakalanan göçmenler işlemleri için emniyete götürülürken, kaçan diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Erzurum'da mahallelinin yardımıyla metruk binalarda ve çatı aralarında 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki bazı dükkanların çatılarında ve metruk binalarda göçmen olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeyi fenerlerle inceleyen ekipler, dükkanların çatılarında ve metruk binalarda 10 düzensiz göçmen yakaladı.

Vatandaşların da ekiplere destek vermesiyle yakalanan göçmenler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bazı göçmenlerin yakalanma anı da görüntülendi.

Mahalle sakinlerinden 46 yaşında Mahmut Abdullahoğlu, düzensiz göçmenleri fark edince ihbar ettiğini söyledi.

Abdullahoğlu, şunları kaydetti:

"Göçmenlerden birini yakaladım, arkadaşlar da ihbar etmişlerdi. Yaklaşık 15-20 kişilerdi, etrafta çok sayıda boş bina var. Bunlar da ondan faydalanarak burayı mesken etmişler. Birisini de çatıda yakaladık, uzanmıştı. 3-5 tanesi kaçtı ama sağ olsun polislerimiz bazılarını yakaladı. Bugün biraz aksiyonlu geçti. Polislerimiz mücadele ediyor biz de onlara yardımcı olmaya çalıştık, birini yakalayıp teslim ettik."


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