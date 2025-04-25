Erzurum'da korkutan yangın: Eşiyle tartıştı evi ateşe verdi

Alınan bilgilere göre; Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi bir apartmanın bodrum katında oturan 53 yaşındaki Z.A., boşanma aşamasındaki eşiyle tartışmasının ardından evi ateşe verdi.

Yangın yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve binanın doğal gaz akışı kesildi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yangında apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen 16 kişi, ekiplerin yardımıyla binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen 13 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.