Tekirdağ'da tamirhane yangını: 6 otomobil kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 3'üncü Sokak'taki oto kaporta ve boyama yapan iş yerinde, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören kişinin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerini saran alevlere müdahale eden itfaiyeciler, yangını söndürdü. İncelemede iş yerinde ciddi hasar olduğu görüldü ve içerideki 6 otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.