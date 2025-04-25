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Tekirdağ'da tamirhane yangını: 6 otomobil kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da tamirhane yangını: 6 otomobil kullanılamaz hale geldi

14:1025/04/2025, Cuma
DHA
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İncelemede iş yerinde ciddi hasar olduğu görüldü ve içerideki 6 otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
İncelemede iş yerinde ciddi hasar olduğu görüldü ve içerideki 6 otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oto kaporta ve boyama yapılan iş yerinde çıkan yangında 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 3'üncü Sokak'taki oto kaporta ve boyama yapan iş yerinde, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören kişinin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerini saran alevlere müdahale eden itfaiyeciler, yangını söndürdü. İncelemede iş yerinde ciddi hasar olduğu görüldü ve içerideki 6 otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.



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