Esenyurt’ta Çapan etkisi

CHP’de 39’uncu Olağan Kurultay takvimi içerisinde ilçe kongreleri sürüyor. İstanbul’un en yüksek nüfusa sahip ilçelerinden biri olan Esenyurt’ta yönetim el değiştirdi. CHP Esenyurt İlçe Kongresi'nde iki aday yarıştı. Genel Merkez’in adayı olan mevcut ilçe başkanı Hüseyin Ergin seçimi kaybetti. Ergin’in 198 oyda kaldığı kongrede, Cafer Çakmak 219 oyla yeni ilçe başkanı seçildi. Çakmak, sosyal medya hesabından “Esenyurt İlçe Kongremizde bana verilen bu onurlu görevi, Genel Başkanımız Özgür Özel’in, İl Başkanımız Özgür Çelik’in ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun mücadelesine sahip çıkarak sürdüreceğim. Baba ocağımıza sahip çıkacağız” mesajını paylaştı.