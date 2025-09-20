Esenyurt’ta Çapan etkisi

CHP’de 39’uncu Olağan Kurultay takvimi içerisinde ilçe kongreleri sürüyor. İstanbul’un en yüksek nüfusa sahip ilçelerinden biri olan Esenyurt’ta yönetim el değiştirdi. CHP Esenyurt İlçe Kongresi'nde iki aday yarıştı. Genel Merkez’in adayı olan mevcut ilçe başkanı Hüseyin Ergin seçimi kaybetti. Ergin’in 198 oyda kaldığı kongrede, Cafer Çakmak 219 oyla yeni ilçe başkanı seçildi. Çakmak, sosyal medya hesabından “Esenyurt İlçe Kongremizde bana verilen bu onurlu görevi, Genel Başkanımız Özgür Özel’in, İl Başkanımız Özgür Çelik’in ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun mücadelesine sahip çıkarak sürdüreceğim. Baba ocağımıza sahip çıkacağız” mesajını paylaştı.
Çakmak’ın kazanmasında, daha önce 3 dönem Esenyurt Belediye Başkanlığı yapan Gürbüz Çapan’ın etkili olduğu konuşuluyor. Çapan’ın kardeşi Çetin Çapan son yerel seçimde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı için CHP’den aday adaylığını açıklamış, Genel Merkez’den veto yemişti. İstanbul kongresindeki şaibe nedeniyle görevden alındıktan sonra eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e destek ziyaretinde bulunan Gürbüz Çapan’ın, Esenyurt’ta kendi belirlediği ismin seçilmesini istediği, Genel Merkez’e rağmen Çakmak’ı desteklediği belirtiliyor. Bundan sonraki çoğu ilçe kongresinin de iki listeli geçmesi bekleniyor.