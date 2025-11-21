Yeni Şafak
Esenyurt'ta ilaçlamadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişi taburcu edildi

11:2721/11/2025, Cuma
AA
Taburcu edilen 7 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor.
Esenyurt'ta bir apartmanda haşere ilaçlamasından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişi taburcu edildi.

Çınar Mahallesi 1463. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede, dün akşam saatlerinde yapılan haşere ilaçlamasının ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1'i bebek, 7 kişinin tedavileri tamamlandı.


Hayati tehlikeleri bulunmayan apartman sakinleri, sağlık durumlarının normale dönmesi üzerine taburcu edildi.




#Esenyurt
#zehirlenme
#istanbul
