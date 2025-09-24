Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyada paylaşan koca yakalandı

Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyada paylaşan koca yakalandı

11:4924/09/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Sosyal medyada ise tepkiler çığ gibi büyüdü.
Sosyal medyada ise tepkiler çığ gibi büyüdü.

Muş’ta eşine şiddet uygulayan ve görüntüleri kayınpederine göndermek amacıyla kaydeden koca, 3 ay sonra sosyal medyada paylaşınca Mersin’de gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen kişiye yönelik resen soruşturma başlatıldı.

Farklı bir şehirde 3 ay önce yaşandığı öğrenilen olayın zanlısının, Toroslar ilçesinde olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, şiddete uğrayan kadının ise sığınma evinde olduğu öğrenildi.



#Mersin
#şiddet
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24 Eylül indirim listesi yayımlandı