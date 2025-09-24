Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyada paylaşan koca yakalandı

Muş’ta eşine şiddet uygulayan ve görüntüleri kayınpederine göndermek amacıyla kaydeden koca, 3 ay sonra sosyal medyada paylaşınca Mersin’de gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen kişiye yönelik resen soruşturma başlatıldı.
Farklı bir şehirde 3 ay önce yaşandığı öğrenilen olayın zanlısının, Toroslar ilçesinde olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan, şiddete uğrayan kadının ise sığınma evinde olduğu öğrenildi.