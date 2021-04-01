Eşini öldürme sebebi kan dondurdu: Öldükten sonra başka birisiyle evlenmemesi için boğmuş

Spor

Metin Sipahioğlu'ndan Mustafa Cengiz'e: "Biz mi hırsızız, siz mi?"

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Metin Sipahioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan 1959 öncesi şampiyonlukların kabul edilmesi yönündeki başvuru hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sipahioğlu, "Galatasaray dışında tüm Tüm Türkiye bize hak veriyor. Türkiye'nin geneli bu şampiyonlukların ne kadar haklı olduğunu görüyor. Haluk Ulusoylar, Türker Arslanlar ile katlettiniz bu şampiyonlukları. Kim hırsız? Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız?" ifadelerini kullandı.