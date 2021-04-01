Gündem Eşini öldürme sebebi kan dondurdu Öldükten sonra başka birisiyle evlenmemesi için boğmuş
İZMİR

Eşini öldürme sebebi kan dondurdu: Öldükten sonra başka birisiyle evlenmemesi için boğmuş

İzmir'in Çiğli ilçesinde, tartıştığı eşi Ceyda Önal'ı elleriyle boğarak öldüren şemsiye tamircisi Serkan Önal sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sözlü olarak eşini öldürdüğünü itiraf etmesine rağmen yazılı ifade vermeyi reddeden Serkan Önal'ın yakınlarına, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan, ölmesi halinde de eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Eşini öldürme sebebi kan dondurdu: Öldükten sonra başka birisiyle evlenmemesi için boğmuş
Serkan Önal (41) ve Ceyda Önal (32).

İddiaya göre, kızları Ceyda Önal'dan (32) haber alamayan ailesi, saat 20.00 sıralarında adrese geldi. Kapıyı açan olmayınca da çilingir çağırdı.

  • Çilingir yardımıyla içeri giren aile, kızlarını yatak odasında hareketsiz yatarken, eşi şemsiye tamircisi Serkan Önal'ı (41) ise elinde bıçakla kanepede otururken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Ceyda Önal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Gözaltına alınan Serkan Önal, polise, saat 17.20 sıralarında eşiyle tartıştıklarını, bu sırada 2 çocuğunun annesini elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Ancak yazılı ifade vermediği reddetti. Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği saptanan Önal'ın son zamanlarda yakınlarına kendisini iyi hissetmediğini, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan ve ölmesi halinde eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan Ceyda Önal'ın cenazesi dün Menemen ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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