Eşini ve çocuğunu bıçakla katletti!

Antalya’da eşini ve kızını katleden baba polise teslim oldu. Acı olay önceki gün saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi’ndeki 3 katlı bir binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan (45), henüz belirlemeyen nedenle eşi Songül (43) ile 7 yaşındaki kızı Sena Canatan'ı boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.

KOMŞULAR POLİSE BİLDİRDİ

Sabah evden kimsenin çıkmadığını fark edip, kapıyı çalan komşuları, açan olmayınca polise bildirdi. Adrese gelen polis ekibi de içeriden yanıt alamayınca kapıyı açarak eve girdi. Polis, odada anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi, Songül Canatan ile kızının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından anne ve kızın cenazeleri, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ANKARA'DA TESLİM OLDU

Olay sonrası 2 valizle evden ayrıldığı belirlenen Zübeyir Canatan, gittiği Ankara'da polise teslim oldu. Gözaltına alınan Canatan'ın ilk ifadesinde, cinnet getirip olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

HİÇBİR ŞEY DUYMADIK

Cinayetlerin işlendiği evin sahibi Şaban Bülüç, “Aile, 2 yıldır evimde kiracı olarak oturuyordu. Kendi halinde kişilerdi. Şimdiye kadar kavga gürültülerini duymadık. Kadın fazla dışarı çıkmazdı. Sadece balkona çamaşır sermeye çıktığını görürdük” diye konuştu. Bülüç, “Sabah erken saatte balık avlamaya gitmiştim. Mahallemizdeki bakkalın olayı bildirmesi üzerine hemen geldim. Geldiğimde polisler ve ambulans vardı. Biz gürültü veya ses duymadık. Eşini ve kızını uyurken mi kesti ses çıkmasın diye, nasıl yapmış belli değil" dedi.







