Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

15:3831/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Tatlı siparişinin ardından yaşanan gerginlik, tartışmaya dönüştü.
Tatlı siparişinin ardından yaşanan gerginlik, tartışmaya dönüştü.

Çanakkale’de kadın hâkim F.K.T., kıskançlık nedeniyle erkek arkadaşı B.D.’nin saldırısına uğradı. Adliye lojmanında yaşanan olayda elmacık kemiği kırılan hâkim hastaneye kaldırılırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale’de kadın hâkim F.K.T., erkek arkadaşı B.D. tarafından darbedildi. Elmacık kemiği kırılan hâkim hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan tutuklandı.

"Evde kim var?" sorusu tartışma çıkardı

Sabah'ta yer alan habere göre; Çanakkale Adliyesi'nde 4. Ağır Ceza Başkanı olarak görev yapan F.K.T.'nin, 6 ay önce kızının tenis dersleri sırasında inşaat mühendisi B.D.ile tanıştığı ve ikili arasında kısa süre önce ilişki başladığı belirtildi. Yaşananların, Doğan'ın ofisine sipariş ettiği tatlının kurye tarafından yanlışlıkla F.K.T.'nin adresine götürülmesiyle başladığı aktarıldı. Kadın hakimin durumu mesajla Doğan'a bildirmesi üzerine, "Evde kim var?" sorusuyla tartışmanın büyüdüğü iddia edildi.

Kıskançlık krizine girip hakimin evini bastı

B.D. 'nin, sevgilisinin evinde bir erkek avukat ve iki kadınla alkol aldığını öğrenmesi üzerine kıskançlık krizine girerek lojmana gittiği öne sürüldü. İddiaya göre alkollü şekilde daireye giren Doğan, kadın hakimi yatak odasına çağırdı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada Doğan'ın F.K.T.'yi darp ettiği belirtildi.

Elmacık kemiği kırıldı

Olay sırasında evde bulunan kişilerin daireden ayrıldığı, kadının 112'yi aramasıyla adrese polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi. İlk müdahalesi yapılan F.K.T.'nin hastaneye kaldırıldığı ve elmacık kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

'Pişmanım' dedi

Gözaltına alınanB.D.'nin ifadesinde, daha önce evde misafir olduğu belirtilen avukata ait bir tişört bulduğunu, bu nedenle çift arasında daha önce de tartışma yaşandığını söylediği aktarıldı. Doğan'ın, o gün avukatın evde olduğunu öğrenince sinirlerine hakim olamadığını ve pişman olduğunu belirttiği kaydedildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Çanakkale
#hakim
#şiddet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin sözleşmeli personel alımı kura sonuçları...