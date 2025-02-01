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Etem Çalışkan 97 yaşında hayatını kaybetti

Etem Çalışkan 97 yaşında hayatını kaybetti

14:151/02/2025, Cumartesi
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Etem Çalışkan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibiydi
Etem Çalışkan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibiydi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, ünlü kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan 97 yaşında vefat etti.

Kaligrafi sanatçısı ve ressam
Etem Çalışkan
, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Çalışkan'ın vefatını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu duyurdu.


TGC'den yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Türkiye'nin en önemli kaligrafi sanatkarlarından, Atatürk'ün imzasını stilize eden, Anıtkabir kitabelerini yazan ekipte yer alan hattat Etem Çalışkan'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz."

Çalışkan'ın cenazesi, yarın öğle vakti Levent Afet Yolal Camisi'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine gönderilecek.




#Cumhurbaşkanlığı
#ödül
#Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

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