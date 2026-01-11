Evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ölen nine ve 2 torunu toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yavuz Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Suriyeli ailenin oturduğu evde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu, ardından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho ve bebek Arif Şeyho'nun öldüğünü belirledi. Yaralanan Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10) ve Ramazan Şeyho (36) ise ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.