Evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ölen nine ve 2 torunu toprağa verildi

15:3811/01/2026, Pazar
G: 11/01/2026, Pazar
DHA
Cenazeler, Bozova ilçe merkezindeki Kırmızıpınar Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bozova Aile Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde mutfakta gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Suriye uyruklu Zeynep Şeyho ile torunları Elif Şeyho (11) ve bebek Arif Şeyho yan yana toprağa verildi. Yaralanan 4 kişinin tedavileri ise sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yavuz Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Suriyeli ailenin oturduğu evde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu, ardından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho ve bebek Arif Şeyho'nun öldüğünü belirledi. Yaralanan Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10) ve Ramazan Şeyho (36) ise ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.



Hayatını kaybeden Zeynep Şeyho ile torunları Elif ve Arif Şeyho’nun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Bozova ilçe merkezindeki Kırmızıpınar Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bozova Aile Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.


