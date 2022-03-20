Gündem Evlat nöbetindeki anne oğluna seslendi Kandırıldın yavrum dön gel
DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki anne oğluna seslendi: Kandırıldın yavrum dön gel

İzmir'de terör örgütü PKK tarafından 5 yıl önce 23 yaşındayken kaçırılan Zafer için Samsun'dan gelerek, Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Sabire Aydın, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini söyledi. Aydın, "Kandırıldın, biliyorum yavrum. Ne olursun dön, gel" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetindeki anne oğluna seslendi: Kandırıldın yavrum dön gel
Samsun'dan Diyarbakır'a gelen Sabire Aydın evlat nöbetini sürdürüyor.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 930 gündür süren eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisiyken, 2017'de yaz tatili için gittiği İzmir'de PKK tarafından kaçırılan Zafer için Samsun'dan gelerek, evlat nöbetini sürdüren Sabire Aydın, oğlunu almadan eylemi bırakmayacağını söyledi.

DHA

"BENİM OĞLUM OKUL OKURKEN KANDIRILDI"

Aydın, "Kandırıldın, biliyorum yavrum. Ne olursun dön, gel. Evimize gel, sen benim bir tanemdin. Oğlum bizi kimlere bıraktın? Bizim sana güvendiğimiz kadar hiç kimse güvenmemiştir çocuklarına.

Burada, annelerle birlikte evlat mücadelemize devam ediyoruz. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Bu konuda da kararlıyım. Benim oğlum okul okurken kandırıldı ve götürüldü. Oğlum üniversite okuyordu. Yaz döneminde İstanbul'a gitmişti. Oradan da İzmir'e geçtiğini ve 1 hafta orada kaldığını öğrendim. Ondan sonra ortadan kayboldu. Oğlum, sen bizim içimizi yaktın. Gel, tamamla yarım kalan gönlümüzü" diye konuştu.

DHA

Evlat nöbetindeki babadan Kılıçdaroğlu'na tepki: Onun dostları bizim 14-15 yaşındaki çocuklarımızı dağa kaçırıyor
OYNAT 00:49
Evlat nöbetindeki babadan Kılıçdaroğlu'na tepki: Onun dostları bizim 14-15 yaşındaki çocuklarımızı dağa kaçırıyor
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisi sürüyor. 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için HDP il binasının önünde oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, Diyarbakır'ı ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Baba Süleyman Aydın 'Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a evlat nöbetindeki aileler için değil, HDP'li dostlarının ailelerini ziyaret etmeye geldi. Biz onların dostlarının kapısından asla kalkmayacağız. Dostları 14-15 yaşındaki çocuklarımızı dağa gönderip hiçbir açıklama yapamıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi terör örgütünün emrinin altına girmiştir o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanımıza gelmeye yüzü yoktur. HDP'li dostlarından izin alamadı. Bizim feryadımızı tüm dünya duydu, bir tek CHP duymadı' dedi.

Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'nun 'görüşme' yalanına tepki: CHP il binası önünde eylem başlatıyoruz
OYNAT 00:48
Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'nun 'görüşme' yalanına tepki: CHP il binası önünde eylem başlatıyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyareti kapsamında evlatları PKK tarafından kaçırılan ve HDP il binası önünde nöbet tutan aileler ile bir otelde görüşmek istedi. Bu talebi kabul etmeyen aileler, iki temsilci yollayarak bu durumu CHP liderine yüz yüze aktardı. Söz konusu anlarda çekilen fotoğraflar, CHP'ye yakın basın kuruluşları ve partililer tarafından 'Kılıçdaroğlu, Diyarbakır anneleri ile görüştü' şeklinde lanse edildi. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından parti kurmaylarıyla görüşen anne Ayşegül Biçer, 'Siz çadıra gelemiyorsunuz, o cesaretini gösteremiyorsunuz ya biz CHP il başkanlığı önünde eylem başlatıyoruz. CHP alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Hodri meydan.' diyerek tepki gösterdi.


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