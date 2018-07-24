Kayıp Evrim için traktör kazası iddiası Evrim'in kaybolmasıyla ilgili korkunç şüphe Tokat’ta 14 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim’in gözaltına alınan babası ve annesi tutuklanırken, babaanne Sati Atış ise yaptığı açıklamada traktör kazasını gündeme getirdi. Günlerdir devam eden arama çalışmalarına komando birlikleri, JAK, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Hassas burunlu iz takip ve kadavra köpeklerinin de çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2018, 13:47 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2018, 13:56 IHA