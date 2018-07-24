Gündem Evrimin kaybolmasıyla ilgili korkunç şüphe
TOKAT

Kayıp Evrim için traktör kazası iddiası

Evrim'in kaybolmasıyla ilgili korkunç şüphe

Tokat’ta 14 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim’in gözaltına alınan babası ve annesi tutuklanırken, babaanne Sati Atış ise yaptığı açıklamada traktör kazasını gündeme getirdi. Günlerdir devam eden arama çalışmalarına komando birlikleri, JAK, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Hassas burunlu iz takip ve kadavra köpeklerinin de çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı.

Haber Merkezi IHA
Günlerdir aranan Evrim'in izini rastlanmazken, küçük çocuğun anne ve babası dün tutuklandı.
Günlerdir aranan Evrim'in izini rastlanmazken, küçük çocuğun anne ve babası dün tutuklandı.

Tokat'ın Turhal ilçesi Yenisu yaylasında kayıp olarak aranan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın gözaltına alınan babası Burhan Atış ile annesi Dilek Atış çelişkili ifadeler verdiği gerekçesiyle sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Gece saatlerinde anne ve baba cezaevine gönderilirken, sabah saatlerinde Yenisu Köyü Yaylası çevresinde arama çalışmaları başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden getirilen kadavra köpeği 'Humer' de arama çalışmalarına katıldı.

Traktör kazasında mı öldü?

Turhal Adliyesinde ifadesine başvurulduktan sonra yayladaki çadırına dönen babaanne Sati Atış, oğlunun 1,5 yaşındaki kızı Sati Atış'a köyde amca Niyazi Atış'ın eşinin baktığını kaydetti.

  • Oğlunun tutuklandığından bilgisi olmayan Atış, oğlunun adliyede verdiği çelişkili ifadelerle ilgili sorulara cevap verdi:
  • "Çocuk öldü demiş, başka da bir şey dememiş. Yavrum bu öldü de kiminle öldü? 3 tane polis vardı yanımda tek kelime çıkarttığım ağzımdan ne olduğunu bilemedim dedi. Traktör kazası oldu demiş. O zaman babasının mezarını açmaya gittiler. Babasının mezarını kazdıktan sonra ben öyle bir şey yapmadım demiş. Korku bela o lafı dedim demiş. Bir daha da kapanmış bilmiyorum nasıl olduğunu. Akşam gelinle oğlumun yanındaydım, oradan adliyeye mi nereye gittikleri bilmiyorum."

İddiaya göre babaanne Satı Atış, yaylada çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılırken peşine düşen torunu Evrim'i geri getirerek annesi Dilek Atış'a bıraktı. Evrim'i çadıra götüren anne, kızını kardeşi Satı Atış'ın yanına bırakarak ahıra girdi. Bir süre sonra çadırda dönen anne Atış, kızının içeride olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca aile jandarmaya haber verildi

JAK, AFAD ve UMKE arıyor

İhbar üzerine yaylaya, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Günlerdir devam eden arama çalışmalarına komando birlikleri, JAK, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Hassas burunlu iz takip ve kadavra köpeklerinin de çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

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