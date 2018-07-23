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TOKAT

Kayıp Evrim'in anne ve babasının gözaltı süresi uzatıldı

Kayıp Evrim'in ailesinin gözaltı süresi uzatıldı

Tokat’ta 13 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim’in gözaltına alınan babası ve annesinin gözaltı süresi uzatıldı. Öte yandan, günlerdir devam eden arama çalışmalarına komando birlikleri, JAK, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Hassas burunlu iz takip ve kadavra köpeklerinin de çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı.

Haber Merkezi IHA
Tokat'ta kaybolan Evrim'in anne ve babasının Emniyet'teki gözaltı süresi uzatıldı.
Tokat'ta kaybolan Evrim'in anne ve babasının Emniyet'teki gözaltı süresi uzatıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesi Yenisu Yaylası'nda kayıp olarak aranan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın baba, anne ve amcası gözaltına alınmıştı.

Amca Niyazi Atış, dün akşam saatlerinde serbest bırakılırken, anne ve baba için ek gözaltı süresi istendi.

Gece sağlık kontrolünden geçirilen anne ve baba, İlçe Jandarma Komutanlığındaki nezarethanesinde gözaltına tutuluyor.

Cumhuriyet savcısının ifade işlemleri doğrultusunda anne ve babanın adliyeye sevk edilmesi veya serbest bırakılması bekleniyor.

Ailenin verdiği ifadeler doğrultusunda Evrim'in geçtiğimiz yıl ölen dedesinin mezarı açılırken bir bulguya rastlanmamıştı.

Basın mensuplarına anne Dilek Atış, kızının kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini ifade ederken baba Burhan Atış ile amca Niyazi Atış ise olay günü tarlada harman yaptıklarını olayla ilgili bilgileri olmadığını kaydetmişti.

13 gündür devam eden çalışmalarda bir bulguya ulaşılamadı

İddiaya göre babaanne Satı Atış, yaylada çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılırken peşine düşen torunu Evrim'i geri getirerek annesi Dilek Atış'a bıraktı.

Evrim'i çadıra götüren anne, kızını kardeşi Satı Atış'ın yanına bırakarak ahıra girdi. Bir süre sonra çadırda dönen anne Atış, kızının içeride olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca aile jandarmaya haber verildi.

İhbar üzerine yaylaya, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Günlerdir devam eden arama çalışmalarına komando birlikleri, JAK, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Hassas burunlu iz takip ve kadavra köpeklerinin de çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

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