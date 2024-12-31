Eyüpsultan'da İETT otobüsü karşı yönden gelen araçla çarpıştı: Bir ölü

Eyüpsultan'da otomobilin kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek İETT otobüsüne çarptığı kazada yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, Alibeyköy istikametine ilerleyen Abdullah Semih Aydın (22) idaresindeki 28 ABA 989 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.