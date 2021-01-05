Gündem Fahrettin Altunun evinin fotoğraflanması olayında CHPli Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi 105 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak
POLİTİKA

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması olayında CHP'li Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi: 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanması olayında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ı azmettirmişti. Kaftancıoğlu hakkında “Suç işlemeye tahrik”, “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla hazırladığı iddianame kabul edildi. CHP İstanbul İl Başkanı, 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Haber Merkezi DHA
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında “Suç işlemeye tahrik”, “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla hazırladığı iddianame kabul edildi. Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Mayıs’ta başlanacak. Kaftancıoğlu 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evini fotoğraflayan CHP’li başkandan delil karartma
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evini fotoğraflayan CHP’li başkandan delil karartma

"Özel hayatın gizliliği ihlal etmek”

Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanması olayında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ı azmettirdiği iddia edildi. Hakkında “özel hayatın gizliliği ihlal etmek” suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini bildirmişti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması olayında Kaftancıoğlu hakkında dava açıldı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması olayında Kaftancıoğlu hakkında dava açıldı

Takipsizlik kaldırılıştı

Kaftancıoğlu hakkında daha önce aynı suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verilmiş, Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmişti. Kararda Kaftancıoğlu’nun özel hayatın gizliliğini azmettirme suçundan delil yetersizliği, diğer suçlardan ise unsur yokluğu nedeniyle kovuşturma yapılmasına olanak bulunmadığı bildirilmişti. Altun’un avukatının itirazı üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce , "Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir" gerekçesiyle takipsizlik kararı kaldırılmış, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar vermişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Kaftancıoğlu hakkında iddianame düzenlemişti.

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