İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, megakentlilere kaçınılmaz gerçeği bir kez daha hatırlattı.

Deprem korku ve paniğe neden olurken artçı depremlerin de ardı ardına devam etmesiyle birlikte İstanbullular parklara akın etti.





Fatih Belediyesi'nin sosyal alanları vatandaşlara sığınak oldu Gündem / İstanbul





Fatih'te park ve bahçelere vatandaşlara sığınak oldu

Fatih ilçesinde de yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla her yaştan insan kendilerini güvende hissetmek için parklara ve yeşil alanlara akın etti.

Karagümrük Parkı ve Yaşam Merkezi başta olmak üzere ilçedeki birçok parka gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların ihtiyaçları Fatih Belediyesi'nden

Öte yandan Fatih Belediyesi'ne ait tüm sosyal tesisler, spor tesisleri, bilgi evleri, çocuk kütüphaneleri, millet bahçeleri ve parklar gece açık olacak ve vatandaşlara hizmet verecek.

Vatandaşların temel ihtiyaçları da Fatih Belediyesi tarafından karşılanacak.



