Fatih’te 'Mutlu Çocuk Şenliği' kapılarını açtı

Fatih Belediyesi tarafından çocuklar ve ailelerine yönelik düzenlenen “Mutlu Çocuk Şenliği”, Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda başladı. Şenlik, 5 Temmuz’a kadar her gün 18.00-24.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
Yaz tatiline renk katmak amacıyla hazırlanan ve dokuz gün boyunca devam edecek şenliğin açılış programına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile çok sayıda çocuk ve aile katıldı.
Şenliğin açılışında konuşan Başkan Turan, çocukların mutluluğunun şehirlerin geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olduğunu belirterek, yaz tatiline başlayan çocuklar için dolu dolu bir program hazırladıklarını söyledi.
Çocukların sadece eğlenmelerini değil, aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmelerini de önemsediklerini ifade eden Turan, şöyle konuştu:
Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda kurulan şenlik alanında çocuklar açılışın ilk gününden itibaren sahne gösterileri, tiyatro oyunları, konserler, jonglör ve sihirbaz gösterileri, bilgi yarışmaları ve müzikallerle eğlenceli anlar yaşadı.
Etkinlik alanında mini tren, atlı karınca, mini gondol, uçan salıncak, eğlence çadırı, çocuk atölyeleri, oyun alanları ve çeşitli ikramlar da ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.
Renkli görüntülere sahne olan şenlik, 5 Temmuz’a kadar her gün 18.00-24.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.