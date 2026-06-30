Fatih’te 'Mutlu Çocuk Şenliği' kapılarını açtı

“Çocuklarımızın neşesi, şehirlerimizin en büyük zenginliğidir. Yaz tatiline güzel bir başlangıç yapmaları için Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda dokuz gün boyunca dopdolu bir şenlik programı hazırladık. Tiyatrolardan konserlere, yarışmalardan atölyelere, sahne gösterilerinden eğlence alanlarına kadar her yaştan çocuğumuza hitap eden etkinlikler düzenledik. Amacımız, çocuklarımızın unutamayacakları bir yaz hatırası biriktirmelerine ve ailelerimizin birlikte keyifli vakit geçirmelerine katkı sunmak”