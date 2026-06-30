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Fatih’te 'Mutlu Çocuk Şenliği' kapılarını açtı

Fatih’te 'Mutlu Çocuk Şenliği' kapılarını açtı

11:4930/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Çocuklar açılışın ilk gününden itibaren sahne gösterileri, bilgi yarışmaları ve müzikallerle eğlenceli anlar yaşadı.
Çocuklar açılışın ilk gününden itibaren sahne gösterileri, bilgi yarışmaları ve müzikallerle eğlenceli anlar yaşadı.

Fatih Belediyesi tarafından çocuklar ve ailelerine yönelik düzenlenen “Mutlu Çocuk Şenliği”, Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda başladı. Şenlik, 5 Temmuz’a kadar her gün 18.00-24.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Yaz tatiline renk katmak amacıyla hazırlanan ve dokuz gün boyunca devam edecek şenliğin açılış programına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile çok sayıda çocuk ve aile katıldı.

Şenliğin açılışında konuşan Başkan Turan, çocukların mutluluğunun şehirlerin geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olduğunu belirterek, yaz tatiline başlayan çocuklar için dolu dolu bir program hazırladıklarını söyledi.

Çocukların sadece eğlenmelerini değil, aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmelerini de önemsediklerini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

“Çocuklarımızın neşesi, şehirlerimizin en büyük zenginliğidir. Yaz tatiline güzel bir başlangıç yapmaları için Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda dokuz gün boyunca dopdolu bir şenlik programı hazırladık. Tiyatrolardan konserlere, yarışmalardan atölyelere, sahne gösterilerinden eğlence alanlarına kadar her yaştan çocuğumuza hitap eden etkinlikler düzenledik. Amacımız, çocuklarımızın unutamayacakları bir yaz hatırası biriktirmelerine ve ailelerimizin birlikte keyifli vakit geçirmelerine katkı sunmak”

Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda kurulan şenlik alanında çocuklar açılışın ilk gününden itibaren sahne gösterileri, tiyatro oyunları, konserler, jonglör ve sihirbaz gösterileri, bilgi yarışmaları ve müzikallerle eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlik alanında mini tren, atlı karınca, mini gondol, uçan salıncak, eğlence çadırı, çocuk atölyeleri, oyun alanları ve çeşitli ikramlar da ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

Renkli görüntülere sahne olan şenlik, 5 Temmuz’a kadar her gün 18.00-24.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.



#fatih belediyesi
#Mutlu Çocuk Şenliği
#M. Ergün Turan
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