Feci kazada otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Biri bebek dört yaralı

23:2930/12/2025, Salı
DHA
Kazada yaralanan iki sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i 11 aylık bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Emet-Hisarcık karayolunda meydana gelen kazada yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada iki sürücünün sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i 11 aylık bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emet-Hisarcık karayolu Malı mevkisinde meydana geldi. U.T. yönetimindeki 16 JZJ75 otomobil karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 43 ADM 329 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Emet itfaiye kaza kırım ekibi koordinesinde Emet, Bor ve Hisarcık itfaiyeleri de destek vererek yaralılar araçlardan yaralı olarak çıkartıldı. Kazada sürücü U.T. ve diğer aracın sürücüsü M.Y., eşi C.Y. ve 11 aylık bebekleri A.Y. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan iki aracın sürücülerinin de durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



#Kütahya
#Emet
#Kaza
