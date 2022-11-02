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KONYA

FETÖ'cülere baskın: Doktor ve diş hekimlerinin de bulunduğu sekiz kişi tutuklandı

Konya’da polis ekiplerince FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyelerinin toplantı yaptığı esnada baskın yapıldı. Baskında 'F serisi' dolarlar ele geçirilirken aralarında doktor, diş hekimi ve avukat olan 8 örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
FETÖcülere baskın: Doktor ve diş hekimlerinin de bulunduğu sekiz kişi tutuklandı
'F serisi' yeniden hortladı

Konya'da polisin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenlediği diş hekimliği kliniğinde toplantı düzenleyen 3 diş hekimi, 2 doktor, 1 avukat, 1 iş adamı ve mesleğinden ihraç edilen 1 üsteğmen gözaltına alındı. 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Diş kliniğinde FETÖ toplantısı

TEM ekiplerince tespit edilen “gaybubet” olarak adlandırılan örgütsel toplantıların yapıldığı özel bir diş muayenehanesine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında, işyerinin bodrum katında toplantı yaptıkları esnada 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Toplantı yapan şahıslardan 5’inin daha önceden FETÖ çerçevesinde işleminin olduğu, diğer 3 şahsın ise yine FETÖ çerçevesinde irtibat ve iltisaklarının olduğu tespit edildi.

FETÖ'cülerin araçlarında örgüte bağlılığı simgeleyen “F” serisi dolar ele geçirildi

Özel diş kliniğini ile gözaltına alınan 8 şahsa ait araçlarda yapılan aramada gizlenmiş vaziyette bulunan, örgüt mensuplarının sözde örgüt lideri Gülen ve örgüte bağlanmasının, minnet duymasının işareti olan 2 adet “F” serisi olmak üzere toplamda 6 adet 1 dolar, 7 adet 2 dolar ve örgüt finansmanında kullanılan toplam 165 bin TL değerinde para ve malzeme ele geçirildi.



Gözaltına alınan şahısların cep telefonu incelemelerinde ise özel kriptolu yazışma uygulamasını kullandıkları ve bu uygulamadan “hizmet hareketi devam ediyor” şeklindeki mesajla konum paylaşarak örgütsel toplantı yerlerinin belirlendiği, bu adreslerde toplantı yapıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 diş hekimi, 2 doktor, 1 ihraç üsteğmen, 1 avukat ve 1 dış ticaretçi mesleklerinden olan H.K., Ş.İ., R.A., H.K., M.D., H.K., F.Ö. ve F.E. çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütüne finans sağlama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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