İstanbul'da Gaygubet evine baskın: 18 FETÖ'cü gizlendikleri yerde yakalandı

Dünya

Ukrayna'dan vatandaşlarına uyarı: Bahara kadar gelmeyin

Ukrayna'nın Dinyeper kenti Rus füzelerinin hedefi oldu. Bir petrol istasyonunda yangın çıktı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı enerji altyapısının yetersizliğinden dolayı, ülke dışına kaçan vatandaşlarına, "Bahara kadar gelmeyin" uyarısı yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı ise İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'la görüştü ve Ukrayna'ya davet etti.