Gündem İstanbulda Gaygubet evine baskın 18 FETÖcü gizlendikleri yerde yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da Gaygubet evine baskın: 18 FETÖ'cü gizlendikleri yerde yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda Gaygubet evine baskın: 18 FETÖcü gizlendikleri yerde yakalandı
İstanbul'da Gaygubet evine baskın: 18 FETÖ'cü gizlendikleri yerde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Haklarında FETÖ soruşturmalarından yakalama kararı bulunan ve örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerinde saklandığı belirlenen 20 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kentteki adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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