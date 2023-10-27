FETÖ’nün A5’likleri kafeste

Uzun süredir firari olan şüphelilerin, örgütün sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı “A5” kategorisinde yer aldığı öğrenildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Şüphelilerin, örgüte sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullanılan A5 kategorisinde oldukları belirlendi. Şüpheli Durmuş, polis akademisinde sınav sorularını hazırlama ve polis alımları komisyonunda yer alırken, diğer şüpheli Kızılaya da geçmiş dönemlerde Polis Akademisi’nde görev almış.