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FETÖ’nün A5’likleri kafeste

FETÖ’ye yönelik 77 ilde düzenlenen Kıskaç Operasyonu’nun Ankara ayağında, birinci sınıf emniyet müdürleri Selçuk Kızılay ve Abdullah Alper Durmuş yakalandı.

Abdullah Sarica
04:00 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 01:40 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Selçuk Kızılay, Abdullah Alper Durmuş.

Selçuk Kızılay, Abdullah Alper Durmuş.

Uzun süredir firari olan şüphelilerin, örgütün sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı “A5” kategorisinde yer aldığı öğrenildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Şüphelilerin, örgüte sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullanılan A5 kategorisinde oldukları belirlendi. Şüpheli Durmuş, polis akademisinde sınav sorularını hazırlama ve polis alımları komisyonunda yer alırken, diğer şüpheli Kızılaya da geçmiş dönemlerde Polis Akademisi’nde görev almış.



#Operasyon
#FETÖ
#Ankara
19 saat önce
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