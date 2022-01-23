Gündem FETÖnün dört yıldır aranan muhasebeci ablası saklandığı evde yakalandı
ANKARA

FETÖ'nün dört yıldır aranan 'muhasebeci' ablası saklandığı evde yakalandı

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetme' suçundan arama kaydı bulunan, örgütün 'muhasebeci' ablası olduğu belirlenen firari Nazlı A., saklandığı evde yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
FETÖnün dört yıldır aranan muhasebeci ablası saklandığı evde yakalandı
Kaçmaya çalışan Nazlı A., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetme' suçundan arama kaydı bulunan ve 4 yıldır firari olan Nazlı A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Örgütün Ankara'da finansal muhasebesi ile ilgilenen ve örgütün 'muhasebeci' ablası olduğu belirlenen Nazlı A.'nın Çankaya'da kayıtsız adreste saklandığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, Nazlı A.'nın saklandığı adrese gitti. Polisleri fark eden Nazlı A., ikinci kattaki evin penceresinden arka bahçeye atladı. Kaçmaya çalışan Nazlı A., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Nazlı A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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