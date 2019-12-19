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FETÖ’nün para odası

Çerkezköy’deki fabrikalarında gizli bir oda içerisinde kasa bulunan Gülçek Tekstil isimli şirketin sahipleri Bünyamin ve Nihat Gülçek hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çerkezköy’deki fabrikalarında yapılan aramada gizli bir oda içerisinde gizli bölmeli kasa bulunan Gülçek Tekstil sahiplerine dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede şirket sahipleri Bünyamin Gülçek ve Nihat Gülçek şüpheli olarak yer aldı. 2 şüphelinin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçları kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Gizli bölmede saklanan kasanın içerisinden ise 4.6 milyon TL çıktığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

KAYIT DIŞI PARA TOPLADILAR

  • Soruşturma kapsamında şirkette şirket müdürü olan Adil Gülçek’in yüzde 56.52, Bünyamin Gülçek’in ise yüzde 37.28 oranda hisseye sahip oldukları belirlendi. 17-25 Aralık süre zarfında Bank Asya hesaplarını aktif ve yoğun olarak kullanmaya devam eden şirket, şirket hesaplarına 2013-2014 yılları arasında toplam 11 milyon TL ve 777 bin doları nakit olarak yatırdı. İddianamede şirkette kayıt dışı satışlar yapıldığı ve bu paraların kaynağının örgütsel para hareketleri kapsamında da olduğu değerlendirmesi yapıldı.

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