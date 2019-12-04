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POLİTİKA

Filtre telaşı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vetosuyla birlikte baca filtresi olmadan 2,5 yıl daha çalışmayı planlayan termik santrallerde telaş var. Santrallere filtre takılması için verilen süre 31 Aralık’ta doluyor. Çevre lisansı olmayan 13 santralin elektrik üretimi 8 bin 350 MW. 42 kömür ve linyit yakıtlı termik santralin toplam kapasitesi ise 19 bin 456 MW. Bu kapasitenin yaklaşık %50’sinin lisanssız olduğu anlamına geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın veto ettiği termik santral düzenlemesi, 13 santrali kapsıyor. Çevre lisansı olmayan bu santrallerin toplam elektrik kurulu gücü 8 bin 350 MW civarında. Türkiye'de bulunan 42 kömür ve linyit yakıtlı termik santrallerinin toplam kurulu gücü ise 19 bin 456 MW civarında bulunuyor. Kömür ve linyit kullanılarak elektrik üreten termik santrallerdeki toplum kurulu gücün yaklaşık yarısını oluşturan 13 işletmenin çevre lisansının olmaması büyük bir tartışma konusu.

Mehmet Muş

31 ARALIK SON TARİH

Çevre lisansı olmayan yani bütün dünyada kabul görmüş çevre kriterlerine uygunluk belgesi olmadan üretim yapan santraller, çoğunlukla eski oldukları için çevreye zarar veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vetosuyla, bu santraller için kronometreye basılmış oldu. Mevcut düzenlemeye göre, 2013 ile 2015 yılları arasında özelleştirilen 13 termik santralin 31 Aralık tarihine kadar baca gazı filtrelerini takmaları gerekiyordu.

30 AYLIK EK SÜREYE VETO

TBMM’de kabul edilen ‘torba yasa’ ile baca gazı filtresi olmayan termik santrallere, çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması için 30 ay daha süre tanıyordu. Torba yasadaki yeni düzenlemeyle bu süre, 30 Haziran 2022’ye uzatılıyordu.

TORBADAN ÇIKARILACAK

  • Erdoğan’ın vetosunun ardından TBMM’ye geri gönderdiği düzenlemeyle ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak” açıklamasında bulundu. Veto tezkeresinin genel kurulda okunmasının ardından vetolu madde plan bütçe komisyonunda görüşülecek. Önerge ile madde yasa metninden çıkarılacak. Perşembe günü genel kurulda vetolu maddesi çıkarılmış haliyle yasanın tümünün oylanması bekleniyor.Konuyla ilgili dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda düzenlenen bir toplantıyla durum değerlendirilmesi yapıldı.

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