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POLİTİKA

Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'dan Kılıçdaroğlu'na KHK teşekkürü

Kaçak FETÖ’cüler umutlarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağladıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, iktidara gelmesi halinde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen KHK’lılara göreve iade sözü veren Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. FETÖ'cü Dumanlı, Kılıçdaroğlu'nun ayakta alkışlanması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Firari FETÖcü Ekrem Dumanlıdan Kılıçdaroğluna KHK teşekkürü
FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ve Kemal Kılıçdaroğlu

CHP, KHK’lılarla yaptığı toplantılarda ihraç edilen FETÖ’cülere yeniden yargılama garantisi vermiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan KHK ile ihraç edilen FETÖ’cülere görevlerine iade edileceği sözünü vermişti.

FETÖ'DEN CHP'YE TEŞEKKÜR

CHP'nin KHK teminatı sonrası kaçak FETÖ’cüler umutlarını Kılıçdaroğlu’na bağlamış durumda. Çeşitli suçlardan aranan firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, yayımladığı videoda CHP liderine teşekkür etti.

"SÖZ VERDİ ALKIŞLANMALI"

FETÖ'cü Dumanlı, "Kemal Bey'in yaptığını ayakta alkışlamak lazım. Çok doğru. Sözüm sözdür KHK'yla atılanları işine iade edeceğim diyor" ifadelerini kullandı.

UMUTLARI KILIÇDAROĞLU

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan da sosyal medyadan “Kılıçdaroğlu sonunda Erdoğan rejiminin dengesini bozacak bir çıkış yaptı. KHK’lılar ve aileleri önümüzdeki seçimin belirleyicisi olacak” mesajını paylaşarak Kılıçdaroğlu'ndan beklenti içinde olduklarını ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'ye KHK teminatı: Sözüm söz KHK’larla görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim
OYNAT 00:50
Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'ye KHK teminatı: Sözüm söz KHK’larla görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çorum'da muhtarlar ve kanaat önderleri buluşmasında konuştu. KHK'lılarla ilgili dediklerini yineleyen Kılıçdaroğlu, 'Sözüm söz KHK'larla görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim.' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'ye KHK teminatı: Hepsini görevlerine iade edeceğim
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'ye KHK teminatı: Hepsini görevlerine iade edeceğim

FETÖ'nün umudu
GÜNDEM
FETÖ'nün umudu

CHP’den FETÖ’ye KHK teminatı
GÜNDEM
CHP’den FETÖ’ye KHK teminatı
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