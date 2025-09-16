Yeni Şafak
Freni boşalan çekici 5 araca çarptı: 3 yaralı

14:4416/09/2025, Salı
DHA
Hakkari'de freni boşalan çekici, önündeki 5 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Medeni Sancar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre freni boşalan çekici, kontrolden çıkarak önünde seyreden 5 araca çarpıp, kaldırıma çıktı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




