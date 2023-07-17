Gaziantep'te korkutan yangın: Atık malzemelerin bulunduğu alanda meydana geldi evler tahliye edildi

Hatay’ın Belen ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Birkaç eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle bölgede 3 evin yandığı ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Belen'deki orman yangınına; 9 uçak 21 helikopter 59 arazöz 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ise 3 evin yandığını söylerken yangın bölgesine yakın vatandaşların evlerini tahliye etmesi gerektiği çağrısında bulundu. Öte yandan Gülpınar ve Soğukoluk Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi.