|
Gündem

Gaziantep'te korkutan yangın: Atık malzemelerin bulunduğu alanda meydana geldi evler tahliye edildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde deri ve çeşitli atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Alanın çevresindeki evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

14:50 . 17/07/2023 Pazartesi
AA
Gaziantep'te korkutan yangın

Gaziantep'te korkutan yangın

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde deri ve çeşitli atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Alanın çevresindeki evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale ediliyor.
İtfaiye görevlilerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ayvalık'ta yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı: 6 hektarlık alan zarar gördü
Ayvalık'ta yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı: 6 hektarlık alan zarar gördü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Yeni Mahalle'ye yakın Cennet tepesi eteklerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın alandaki yangını görenler, durumu itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 21 arazözle yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Çalışmalara, Ayvalık Belediyesi ekipleri ile bölge sakinleri de destek verdi. Yangında, 6 hektarlık otluk alan zarar gördü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Hatay’da orman yangını: Evlere de sıçradı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Hatay’da orman yangını: Evlere de sıçradı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Hatay’ın Belen ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Birkaç eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle bölgede 3 evin yandığı ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Belen'deki orman yangınına; 9 uçak 21 helikopter 59 arazöz 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ise 3 evin yandığını söylerken yangın bölgesine yakın vatandaşların evlerini tahliye etmesi gerektiği çağrısında bulundu. Öte yandan Gülpınar ve Soğukoluk Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi.


#yangın
#Gaziantep
#atık malzeme
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Faiz artarsa dolar ve altın fiyatı ne olur?