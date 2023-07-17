Gaziantep'te korkutan yangın: Atık malzemelerin bulunduğu alanda meydana geldi evler tahliye edildi

Gaziantep'te korkutan yangın
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde deri ve çeşitli atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Alanın çevresindeki evler tedbir amaçlı tahliye edildi.
Atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale ediliyor.
İtfaiye görevlilerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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8 dakika önce